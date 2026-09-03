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Культура

В Мосальске открылась модельная библиотека

Дмитрий Ивьев
03.09, 09:17
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В городе открылась новая библиотека — она стала 22-й в Калужской области, созданной в рамках нацпроекта «Семья».

Теперь это не просто место для выдачи книг, а полноценный культурный центр: здесь появились новые издания, современная техника, а также уютные зоны для чтения, творчества и встреч.

Министр Павел Суслов выразил уверенность, что обновлённое пространство понравится и детям, и взрослым — каждый сможет найти здесь занятие по интересам.

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