В Мосальске открылась модельная библиотека

В городе открылась новая библиотека — она стала 22-й в Калужской области, созданной в рамках нацпроекта «Семья».

Теперь это не просто место для выдачи книг, а полноценный культурный центр: здесь появились новые издания, современная техника, а также уютные зоны для чтения, творчества и встреч.

Министр Павел Суслов выразил уверенность, что обновлённое пространство понравится и детям, и взрослым — каждый сможет найти здесь занятие по интересам.