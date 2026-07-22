В Тарусском районе ремонтируют Дом культуры
Работы ведутся в селе Барятино, рассказал 22 июля глава района Михаил Голубев.
Капитальный ремонт фасада сельского Дома культуры находится на завершающей стадии.
- Сделаны цоколь и фронтон, приступили к наружной обшивке, - пояснил он. - Выбрана профилированная панель с имитацией доски. Бревенчатные колонны и деревянные перила оставили, освежили цвет самобытных конструкций. Декоративным украшением здания станут и белые наличники.
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