В Тарусском районе ремонтируют Дом культуры

Работы ведутся в селе Барятино, рассказал 22 июля глава района Михаил Голубев.

Капитальный ремонт фасада сельского Дома культуры находится на завершающей стадии.

- Сделаны цоколь и фронтон, приступили к наружной обшивке, - пояснил он. - Выбрана профилированная панель с имитацией доски. Бревенчатные колонны и деревянные перила оставили, освежили цвет самобытных конструкций. Декоративным украшением здания станут и белые наличники.