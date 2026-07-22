В Обнинске показывают работы русских художников конца XIX-ХХ веков
К 70-летию города Обнинска в новом выставочном зале Музея истории города открылась выставка.
Экспозиция проработает до 15 ноября, а билеты на нее можно приобрести онлайн, по Пушкинской карте, которая выдается в рамках реализации нацпроекта «Семья», сообщили 22 июля в правительстве области.
Впервые в наукограде представлены картины выдающихся русских художников, приезжавших в усадьбы Белкино, Бугры, Турлики в конце ХIХ — ХХ вв., среди которых Исаак Левитан, Валентин Серов, Василий Поленов, Игорь Грабарь, Константин Коровин, Петр и Михаил Кончаловские, Роберт Фальк.
В общей сложности гостям выставки доступны более 70 произведений, охватывающих период с 1880-х гг. до 1950-х гг.
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