В Обнинске показывают работы русских художников конца XIX-ХХ веков

К 70-летию города Обнинска в новом выставочном зале Музея истории города открылась выставка.

Экспозиция проработает до 15 ноября, а билеты на нее можно приобрести онлайн, по Пушкинской карте, которая выдается в рамках реализации нацпроекта «Семья», сообщили 22 июля в правительстве области.

Впервые в наукограде представлены картины выдающихся русских художников, приезжавших в усадьбы Белкино, Бугры, Турлики в конце ХIХ — ХХ вв., среди которых Исаак Левитан, Валентин Серов, Василий Поленов, Игорь Грабарь, Константин Коровин, Петр и Михаил Кончаловские, Роберт Фальк.

В общей сложности гостям выставки доступны более 70 произведений, охватывающих период с 1880-х гг. до 1950-х гг.