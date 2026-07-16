Съемки нового сериала начались в Калужской области
Комедийный 16-серийный фильм «Село Степанчиково» снимают в Перемышльском районе.
Главными звездами проекта станут Максим Лагашкин и Александр Робак, рассказали в сообществе «Кино в Калуге».
Название сериала отсылает к известной повести Достоевского, но сюжет будет самостоятельным.
Лагашкин играет предпринимателя который хочет уехать из страны, но после встречи с двоюродным братом просыпается в родной деревне Степанчиково и узнаёт, что все его деньги вложены в экодеревню.
Напомним, Лагашкин также снимается сейчас в Перемышльском районе в фильме «Жуки. Новая жизнь».
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