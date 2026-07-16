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Новость дня Культура

Съемки нового сериала начались в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.07, 10:40
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Комедийный 16-серийный фильм «Село Степанчиково» снимают в Перемышльском районе.

Главными звездами проекта станут Максим Лагашкин и Александр Робак, рассказали в сообществе «Кино в Калуге».

Название сериала отсылает к известной повести Достоевского, но сюжет будет самостоятельным.

Лагашкин играет предпринимателя который хочет уехать из страны, но после встречи с двоюродным братом просыпается в родной деревне Степанчиково и узнаёт, что все его деньги вложены в экодеревню.

Напомним, Лагашкин также снимается сейчас в Перемышльском районе в фильме «Жуки. Новая жизнь».

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