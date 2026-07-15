В Кондрово продолжается ремонт Центрального Дома культуры

Ход работ 14 июля проверил глава Дзержинского округа Егор Вирков.

Обновление здания ведется на средства местного бюджета по просьбам жителей.

Во время инспекции глава округа вместе со специалистами оценил качество использованных материалов и выполненных работ. Обнаружив некоторые недочеты, они потребовали от строителей оперативно все исправить.

Внутри здания уже полностью отремонтировали санузлы, а сейчас завершается благоустройство прилегающей территории. Масштабное обновление учреждения продолжится в 2027 году, когда подрядчики займутся ремонтом внутренних помещений.