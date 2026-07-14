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Культура

Калужские ремесленники приняли участие в белорусском празднике «Купалье»

Дмитрий Ивьев
14.07, 09:41
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Региональные мастера из объединения «Толока» Александра Огородник, Ирина Соловьева и Светлана Куликова представили Калужскую область на традиционном белорусском празднике «Купалье».

Мероприятие состоялось в минувшие выходные в Могилевской области.

В этом году фестиваль собрал рекордное количество гостей.

- Гости из почти 30 регионов России вместе с белорусскими мастерами отразили в своем творчестве ключевые темы 2026 года — год белорусской женщины, незыблемость семейных ценностей и, конечно, дружбу народов Беларуси и России, - рассказали в Минкульте.

Калужские мастера также провели свои мастер-классы по традиционным ремеслам.

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