Калужские ремесленники приняли участие в белорусском празднике «Купалье»

Региональные мастера из объединения «Толока» Александра Огородник, Ирина Соловьева и Светлана Куликова представили Калужскую область на традиционном белорусском празднике «Купалье».

Мероприятие состоялось в минувшие выходные в Могилевской области.

В этом году фестиваль собрал рекордное количество гостей.

- Гости из почти 30 регионов России вместе с белорусскими мастерами отразили в своем творчестве ключевые темы 2026 года — год белорусской женщины, незыблемость семейных ценностей и, конечно, дружбу народов Беларуси и России, - рассказали в Минкульте.

Калужские мастера также провели свои мастер-классы по традиционным ремеслам.