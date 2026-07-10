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Культура

Исторический фестиваль «Петровская ярмарка» пройдет в Мещовске

Дмитрий Ивьев
10.07, 08:08
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Он стартует 18 июля.

Первая такая ярмарка прошла в городе еще в 1701 году по личному указу Петра I и когда-то была самой крупной в Калужской губернии, собирая купцов со всей страны.

В прошлом году Мещовску удалось выиграть грант Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему фестиваль получил финансовую поддержку, рассказали в правительстве.

Программа праздника рассчитана на два дня. В первый день гостей ждет погружение в атмосферу прошлого: костюмированное шествие, торговые ряды в купеческом стиле, ремесленные лавки и мастер-классы. Также будут работать аттракционы и точки с блюдами традиционной русской кухни. Одновременно с ярмаркой пройдет областной фестиваль народной культуры «Калужские карагоды».

Второй день фестиваля посвятят зрелищным историческим реконструкциям, которые развернутся в разных частях города.

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