Исторический фестиваль «Петровская ярмарка» пройдет в Мещовске
Он стартует 18 июля.
Первая такая ярмарка прошла в городе еще в 1701 году по личному указу Петра I и когда-то была самой крупной в Калужской губернии, собирая купцов со всей страны.
В прошлом году Мещовску удалось выиграть грант Президентского фонда культурных инициатив, благодаря чему фестиваль получил финансовую поддержку, рассказали в правительстве.
Программа праздника рассчитана на два дня. В первый день гостей ждет погружение в атмосферу прошлого: костюмированное шествие, торговые ряды в купеческом стиле, ремесленные лавки и мастер-классы. Также будут работать аттракционы и точки с блюдами традиционной русской кухни. Одновременно с ярмаркой пройдет областной фестиваль народной культуры «Калужские карагоды».
Второй день фестиваля посвятят зрелищным историческим реконструкциям, которые развернутся в разных частях города.
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