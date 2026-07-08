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Культура

Калужские фотографы поучаствуют в конкурсе «Русская цивилизация»

Дмитрий Ивьев
08.07, 13:36
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Фотографы-любители и профессионалы из Калужской области могут принять участие в Х Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Организаторы приглашают всех желающих показать красоту русской культуры, традиций и быта через объектив камеры. Главная цель проекта - укрепление дружбы между народами и сохранение культурного наследия.

Подать заявку можно до 12 октября на официальном сайте конкурса. Участвовать могут все желающие старше 18 лет, независимо от места жительства и уровня мастерства. Каждый автор может отправить от одной до пяти фотографий в каждой из семи номинаций. Всего один человек может заявить не более 35 снимков. Важно, чтобы работы были сделаны не раньше 2021 года.

Победителей выберет профессиональное жюри. Эксперты определят лучших в каждой номинации, а также вручат главный приз конкурса - Гран-при. Кроме того, будет выбран победитель в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования посетителей сайта.

Конкурс «Русская цивилизация» проводится с 2017 года. Его организатором выступает Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) при поддержке Россотрудничества.

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