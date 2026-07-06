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Новость дня Культура

Калужский драмтеатр открыл для зрителей Чердак

Владимир Андреев
06.07, 12:34
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Фото Виктора Кропоткина.
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Это уже четвертая сцена облдрамы.

В минувшую пятницу, 3 июля, прошла церемония открытия нового пространства для творчества.

Обустроенное и оснащенное для показа спектаклей и работ арт-пространство оборудовано всем необходимым. Установлены световой и звуковой комплексы, да сам ремонт некогда засиженного голубями чердака преобразил чердак драмтеатра.

- Возможностей для творчества здесь гораздо больше, чем на трех уже работающих сценах, - рассказал директор театра Александр Кривовичев. - Сама по себе геометрия этого пространства необычна. Скажу, скажу негромко: нет такой второй сцены в России.

Чердак стал последней площадкой, которую в здании театра приспособили для показа постановок. Больше мест в театре нет.

Первым пробным камнем станет фестиваль самостоятельных работ, который пройдет в середине июля. Новую площадку опробуют четыре постановки, созданные актерами.

Музыкальный сторителлинг по мотивам рассказов Исаака Бабеля «Бабель» в постановке Кирилла Бессонова и Андрея Соловьёва. Моноспектакль по произведениям Достоевского и Акутагавы «Порфирий». Это работа Александра Панова. Елизавета Кондратюк и Илья Шульгин попробуют в новом пространстве абсурдную трагикомедию по пьесе Эжена Ионеско «Бред вдвоем». На фестивале будет показана постановка «Вокруг да около» по пьесе Кристины Стебуновой.

Правда, формат фестиваля закрытый и это тоже что-то новенькое в театральном пространстве России.

Впрочем, руководство драмтеатра уверяет, что обычные зрители все-же смогут осенью оценить и новое арт-пространство под названием «Чердак» и постановки актеров.

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