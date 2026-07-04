Отменен фестиваль «Калуга ремесленная»

В субботу, 4 июля, он должен был пройти в городском парке культуры и отдыха.

Администрация Калуги сообщила, что причиной отмены стала погода - синоптики прогнозируют затяжные дожди.

- Мы очень ждали этого события и готовились, но по независящим от нас причинам вынуждены его перенести. О новой дате проведения мы сообщим дополнительно, - говорится в официальном комментарии.