Отменен фестиваль «Калуга ремесленная»
В субботу, 4 июля, он должен был пройти в городском парке культуры и отдыха.
Администрация Калуги сообщила, что причиной отмены стала погода - синоптики прогнозируют затяжные дожди.
- Мы очень ждали этого события и готовились, но по независящим от нас причинам вынуждены его перенести. О новой дате проведения мы сообщим дополнительно, - говорится в официальном комментарии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь