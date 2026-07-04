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Культура

Отменен фестиваль «Калуга ремесленная»

Дмитрий Ивьев
04.07, 08:41
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В субботу, 4 июля, он должен был пройти в городском парке культуры и отдыха.

Администрация Калуги сообщила, что причиной отмены стала погода - синоптики прогнозируют затяжные дожди.

- Мы очень ждали этого события и готовились, но по независящим от нас причинам вынуждены его перенести. О новой дате проведения мы сообщим дополнительно, - говорится в официальном комментарии.

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