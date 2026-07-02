Детская школа искусств в Сосенском получила новое оборудование по нацпроекту
Современное оборудование и профессиональные инструменты в рамках нацпроекта «Семья» получила Детская школа искусств в Сосенском Козельского округа.
В распоряжение юных музыкантов поступили кабинетный рояль, который станет главным инструментом концертного зала, два новых фортепиано, интерактивная панель, академическая и концертная гитары, многоголосные аккордеоны и эргономичные банкетки.
С помощью интерактивной панели материал будет подаваться в новой форме.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь