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Культура

Детская школа искусств в Сосенском получила новое оборудование по нацпроекту

Дмитрий Ивьев
02.07, 12:28
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Фото из архива.
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Современное оборудование и профессиональные инструменты в рамках нацпроекта «Семья» получила Детская школа искусств в Сосенском Козельского округа.

В распоряжение юных музыкантов поступили кабинетный рояль, который станет главным инструментом концертного зала, два новых фортепиано, интерактивная панель, академическая и концертная гитары, многоголосные аккордеоны и эргономичные банкетки.

С помощью интерактивной панели материал будет подаваться в новой форме.

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