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В усадьбе Гончаровых в Полотняном Заводе открыли XLVIII Пушкинский праздник

Перед главным домом усадьбы Гончаровых 6 июня торжественно открыли XLVIII Пушкинский праздник.
Ольга Володина
06.06, 12:45
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Фото: МВЦ «Дом Гончаровых».
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В этом году он посвящён сразу двум датам: дню рождения Александра Сергеевича Пушкина и 195-летию со дня его венчания с Натальей Гончаровой.

Праздник начался с литургии памяти Пушкина и всех усопших христиан. Богослужение прошло в храме Спаса Преображения Господня.

По традиции мероприятие начали учащиеся Детской школы искусств имени Натальи Гончаровой. В главном усадебном доме открылась выставка «Сказки А.С. Пушкина». В парке развернулась интерактивная площадка, где гости увидели военно-историческую реконструкцию и театрализованные постановки. На нескольких площадках проходят мастер-классы, русские забавы и выступления творческих коллективов.

- Пушкинский праздник в Полотняном Заводе — это не только дань уважения великому поэту, но и возможность прикоснуться к живой истории, почувствовать неразрывную связь времён и насладиться богатейшим культурным наследием России, — отмечают сотрудники музея-усадьбы.

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