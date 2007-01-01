В Тарусе пройдут «Дни Паустовского»

31 мая в Тарусе пройдёт фестиваль «Дни Паустовского», приуроченный к 134-летию со дня рождения известного писателя. Паустовский много лет жил и работал в этом городе, а по своему желанию был похоронен именно там.

Праздничная программа начнётся в полдень у памятника писателю на набережной Оки. Там выступят ученики местной Детской школы искусств. После этого, в час дня, участники фестиваля возложат цветы к могиле Паустовского.

В два часа в мемориальном доме-музее пройдёт встреча с Галиной Арбузовой — падчерицей писателя. Она поделится воспоминаниями о жизни и творчестве Константина Георгиевича. Часом позже гостей ждёт концерт от Русского инструментального ансамбля «Каприс».

В четыре часа в музейно-краеведческом центре «Дом Позняковых» откроются тематические выставки, посвящённые жизни и книгам Паустовского.

Все мероприятия бесплатные — вход в музей и на концерты свободный.