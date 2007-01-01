Полнометражный фильм «Жуки» снимут в Калужской области
Ожидается, что съёмки кино с героями одноименного сериала начнутся уже в июне. В четверг, 28 мая, об этом сообщили в сообществе «Кино в Калуге».
- На сей раз планируются съёмки не телевизионного сериала, а полного метра для проката в кинотеатрах, - говорится в сообщении.
Напомним, зимой в Калужской области снимали очередной сезон сериала «Жуки». Дата его премьеры пока не называется.
