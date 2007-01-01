Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Полотняном Заводе отметят день рождения Пушкина
Культура

В Полотняном Заводе отметят день рождения Пушкина

Дмитрий Ивьев
26.05, 14:03
0 334
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

6 июня поселке пройдет традиционный Пушкинский праздник. Туда приедут потомки семьи Гончаровых, рассказали в правительстве области.

Программа дня начнётся в 8:15 - в храме Спаса Преображения Господня пройдёт праздничная литургия. А в 10:30 в главном усадебном доме торжественно откроют праздник. Для гостей подготовили поэтические чтения от Союза писателей России, выставку «Сказки А.С. Пушкина» и театральную постановку, приуроченную к 195-летию со дня свадьбы Пушкина и Натальи Гончаровой.

После официальной части жизнь переместится в парк. У Паркового дома с 11:30 начнётся детская программа: спектакли, уроки старинных танцев, конные шоу и прогулки на лошадях. Также заработает интерактивная площадка с названием «Иль нам с Европой спорить ново?».

На Пушкинской поляне организуют забеги для детей и взрослых — участники смогут не только побегать, но и погрузиться в атмосферу пушкинской эпохи.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
культура
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdWemhNZXJwV2ErSlVlb0t2UkRHTEE9PSIsInZhbHVlIjoiK3Rtalp5S005bzNvdTNScFB5aG9NWjZyZ3pldkczb1lXM3RTNEptdlBRTDErVW1TM1htWG0yZE5YRm1pNko5by9GWE9CY3hPY2l0c0RuTW0razFUUVJneWRmMEJIdlRWK0JYSVl6ZEN0bGZNV205UHUvaFlabFpNWlJDNmlxVXc5b3FOcisxR2lzZ2I3cC9Xb3lSSUc3SGF0TEs5TUxoOEhXV2pBQkJmcmJLNFI2Ujc4a1V4S3NyaytCUHhSekFxRngvSnJuajF2OWI3MHoxUTNFdHhYRzlBV2dnd3pMLzNqcERtdmgyWGwxM3FNZnh0b0RjNktZN0JPcWFPKy9YWlRFelVRRlMvbE1kd202L21EVTc2VjdTUXNobXMvYlcrenhOQ2o3ZDJoeGw2cC9xdFNIMzZPSmIzL1NRSk9JRFVGZERGWjhPTk5DK3Y0Q2Vyem5SVHQ3RTdYTFFsYW9kZ1U1dXdJczA4QjUzSGRjeUkrVUZIL0krSWtDR1FrRS80dnRGTkJZanM2SGkrQUhBalY1Q0VHMUdYZXhxOTVhcndlcVRvdHpDR0ZOYWdiNzAwZVBJTXZqNnJmQ0JMS3BhbyIsIm1hYyI6IjZlMzljZDdhNDg2NDhmYmJmYTZkMGI0ZmZjZTFiNGQ4YjlmYmU1YzY4MGJiMDU1MmQwZGM0N2IyN2MwODY3MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijd2dHdCMjhpUEhvNXVtbWhXeWZkVmc9PSIsInZhbHVlIjoiUlF1dHdsQy9NRUlqTDRnLy91aHA1cWhOVlJqTjhpU1Y2SjBUY3p3c0lja0JWcXR1QllYTnY0SitQbkptdHZRYURzZ0c1RFFLeE92VTZhMGJGNVdHLzU1WU83MnRaVkFRL3A4WVhmalhjWlF6aDgySnVnSDlwS1dPOUpsZWFHVEdJS2Z6MUpyTTYvcnQ5emtNRFJRUXJxenI2cEJyRFBCenlMMXJwSVpXdFZ3Z1NkMjB3c2dqSUkwQVFuNGZwWTJSYWZiWGhmMDVML0RrQXNjZklPU1BGZE1pMWNpWWhjMTd6ZDV4akxtMjIzUnNXOGtlNGlzaHZRWldwVFdVTEZNaXFOUTJjbGVTbmh4YmJnRFdoRDhOeWlQWlI5UElEK0FONEpLeElwbWtHU3RYMnUzV0ZqeW9tVUgvTytGa09pS0EvV2piRHdOZElHM0dXcS8wQkI3N1pJU21nY2p5Qkx2S2FpVG5XL1pPQ0lHN05McGJQUUpGOWxHQ2Vua04ybWppK2xxQkxaNXFPT0xGQkZOUlJRWDhqUDlJb2MzRjFLUE0yWnhsTnkzd3IyWlhCM1RHNmFUeUNKaEtBUnY3VkFva0NFY3VVblR0bVlDbk1ObDExRDZDYUFBa3F1N3Q1WGd4RU5QMmhaOTU5WWVhTlF6bVBQQ0QwVFRFbW5UbldRNmlNcXk5MkVFNzdhZ0RRMGw5M3U5ZmNodmh0RVVwRkxkZk9XcC83dWFPQU5oSm9OSDhhWVE5dUV0ZC9laU43M2pPbEE3V2R3Mmt6TjNGYnk4a1NFV0xHc3h4MzFPd2pHWUZBSTR6S3UrUVFZYk9PT0ExY0Q5UzhqMXFEWURpZncrMiIsIm1hYyI6IjEwN2JiZGQ2MjA0M2ExNTE3MzIyN2ExZDdlNzNlMmY4ZTFmMzhkZDcwZTZlNWRjZGFjMDYyOGJhODA2MmIyZjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+