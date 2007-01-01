В Полотняном Заводе отметят день рождения Пушкина

6 июня поселке пройдет традиционный Пушкинский праздник. Туда приедут потомки семьи Гончаровых, рассказали в правительстве области.

Программа дня начнётся в 8:15 - в храме Спаса Преображения Господня пройдёт праздничная литургия. А в 10:30 в главном усадебном доме торжественно откроют праздник. Для гостей подготовили поэтические чтения от Союза писателей России, выставку «Сказки А.С. Пушкина» и театральную постановку, приуроченную к 195-летию со дня свадьбы Пушкина и Натальи Гончаровой.

После официальной части жизнь переместится в парк. У Паркового дома с 11:30 начнётся детская программа: спектакли, уроки старинных танцев, конные шоу и прогулки на лошадях. Также заработает интерактивная площадка с названием «Иль нам с Европой спорить ново?».

На Пушкинской поляне организуют забеги для детей и взрослых — участники смогут не только побегать, но и погрузиться в атмосферу пушкинской эпохи.