Победителями конкурсов ПФКИ за пять лет стали 93 калужских проекта
За пять лет работы Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) калужские авторы выиграли гранты на реализацию 93 проектов. Об этом сообщил 18 мая губернатор Владислав Шапша.
Благодаря поддержке фонда в регионе проходят крупные мероприятия, которые знают далеко за его пределами: фестиваль «Старейшие театры России», «Дни Достоевского в Оптиной пустыни», Фестиваль орловского рысака и международный фестиваль «Мир гитары» с детской программой.
Отдельно глава региона выделил проекты, направленные на сохранение исторической памяти, семейных ценностей и народных ремесел. Также он отметил совместную работу ПФКИ и фонда «Защитники Отечества».
Чтобы помочь авторам реализовывать еще больше идей, в Калужской области открыли Проектный офис ПФКИ. Губернатор поблагодарил руководство фонда за внимание и поддержку местных инициатив.
