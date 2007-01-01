В Калуге устраивают массовые хороводы

Любители старинных танцев начали собираться в Гостиных рядах, рассказали нам активисты.

- Мы собираемся, чтобы вместе водить хороводы, играть в народные игры и просто радоваться жизни, - говорится в сообществе «Единение душ». - Для нас это не просто забава — через хоровод мы передаём то тёплое, живое, что веками хранилось в народной памяти.

Попасть в ближайший хоровод можно 23 мая в 16:00 в Гостиных рядах, рассказали нам организаторы.