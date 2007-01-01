Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года модернизирован в рамках нацпроекта «Семья»
Культура

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года модернизирован в рамках нацпроекта «Семья»

Дмитрий Ивьев
15.05, 09:10
0 195
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года получил современное техническое оснащение в рамках нового национального проекта «Семья», стартовавшего в 2025 году. Обновление материальной базы позволило учреждению создать интерактивные экспозиции и сделать пространство более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Музей приобрел мультимедийное оборудование, включая проекторы, интерактивные панели и информационные киоски, а также системы для хранения экспонатов, современные подвесы для картин и приборы для контроля температурно-влажностного режима в залах. Эти изменения помогли сделать экскурсии более увлекательными и познавательными для посетителей всех возрастов — от школьников до молодежи.

Директор музея Елена Щебикова отметила, что новое оборудование стало основой для создания уникальной экспозиции «Малоярославец — город воинской славы». Она рассказывает о жизни города в предвоенные и фронтовые годы, подвиге защитников на Ильинских рубежах, периоде оккупации и освобождении, а также посвящена героям-малоярославчанам.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZTZUJXdkxEZXpVOS95LytnUkVnb0E9PSIsInZhbHVlIjoiZm5PUm1BQmFsWFY4aTNYeDBVS1J6V1JpdWphbm1yRG4ybDMxZSswK2VSWlFDdlQxNk1xUXNvczI0YU9aSStRbElsQVhXN3pVcXNsRk9zelR4NkpnYUNPaitBK2tsSDFGMmJjbU1ZbnBCdGFqbHJwVnV3SWEyN0l5TC9pek5PR2MyMXUwSHpyQ1I4dE43ckRMcllqMFpSMkJjQTVKL1phaXVjQndid3BVZjFxVzVvaVdtU0NJY0YxUVNYNHpwckk1MXZnWmRqWmprbzZJa1YyZjEyWnduV0w4VjRJSlErbkxmSmppUlEwVnhDZi9PWDJXN0NmbkNsQjhUbmxGQlZTbjN2aVZOWUs4NndIWmZneG5aOTg5dWVpamxzY1JOSVVRZ09TdFdwZjBHREFFNk11YkJueUptbmpmOGt6dXFJdGpkYlBPVzhRdkIxemRZMTQ1KzBvY1lWSUpqNEZPS3QzTEVrdzRtU2ZTd1NoM1JSQllrTnV6ZkNBdnFacUhMUjFoZEpMVlJMMkRkSDNiS0FEaXBhemJlclNyM3VTb1pUZWk0dHdMbjUwS3U1cVNHVGx1MHU2NXNnNDNCOTVsd3ZtOCIsIm1hYyI6ImU5OWMwYmJjOGM1YmM4NjZiMThkMWU4Yzc0ZGM4NzExMDdhNGQ0NWVjOTdkYzlkYmQwNzJhZjYyOTRmOTkwZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZEUGJvWHAxMG9pbDN0QUxvV0RReFE9PSIsInZhbHVlIjoiQ1ZmVmx3VU80TmRPNzhNSHlkQS9nSkVWQmxORGNUSHNnZVdLMHMrMjl3dkJyRFlNNU9HRFJXTnFwWThJOVE3cW9jTmZkdCt1MUhDSWVvcUdqTEdSSGQwRjNKSktyNnFpMXBKcXZsenpOTEJLb2t2VytIaXR1TU1tYWQ2UE4zYWhsRVRvdFFld3UxSVNVZUVhY1VLRUgxVEc5UEVvV3RrbGF0QWxmanc4SE1MS0JmK0xQWHZWL3RQTXNYZEhlQlU2d1VTQUY5TXhldWRlcVhSOW1oYWc4bWtiTzhUVE9peHhKcitFcHZWNnhXUzJCR2p6Sm9VWFpkN2JVZkZxTVR0ZThlL2FVR2FpSHJHMlAwQkhZczlxcDY1WVJUWUFKNW9QcjkyTm5uRUVvR2JMYjN5UnltWnFhVC9xdFdMU3VJUUlFZ01xYlcrSFZZUlVHSDgzdnp0NGs1M0RUQVhhTHp5TU1mbTdNSG1qYWU4Z2JHMUlpVUoyTTI2bDRFOGlURnZFb2VCc2g2VXRXRGd0K04wY3dYaVFZemJWMWhBQWdEdHVGVGwvS1laWjVSWmdnZGg1c0QwdE9lUFQ2WkEvUXlLTkNLd2lqeG9TQkErVW5EYllzUTRRSnNUQllTc1JHUjBRRnZrNExaVDJRTkh5VzNleE1SN1ZLaGg3V01CMU9TMDhkR1M0Q2Qzb3ptYlhkc1p3K21QN0RVT3ZiRWRWN3cwZ0IrQkE4dTBWa3ZSMEFLaHljY3l2OGgrMDBYNE84VDV3aTVPMG1iZG14Z3Jzc3ZVUGFDckFQcnVsdUc1R1NSSHEvVkVjRmhJWFF1dHZleGxYTnJuM3AxOC9BVkkzUUhtbiIsIm1hYyI6ImMxY2NkYTE4MGI1OWI5NTFmNzAwNzhiZjExOWJhMjFkM2ViNTdkMDRlYjVkZWQyNTU2YWNlMDYxOGFjZDI3YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+