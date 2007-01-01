Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года модернизирован в рамках нацпроекта «Семья»

Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года получил современное техническое оснащение в рамках нового национального проекта «Семья», стартовавшего в 2025 году. Обновление материальной базы позволило учреждению создать интерактивные экспозиции и сделать пространство более доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Музей приобрел мультимедийное оборудование, включая проекторы, интерактивные панели и информационные киоски, а также системы для хранения экспонатов, современные подвесы для картин и приборы для контроля температурно-влажностного режима в залах. Эти изменения помогли сделать экскурсии более увлекательными и познавательными для посетителей всех возрастов — от школьников до молодежи.

Директор музея Елена Щебикова отметила, что новое оборудование стало основой для создания уникальной экспозиции «Малоярославец — город воинской славы». Она рассказывает о жизни города в предвоенные и фронтовые годы, подвиге защитников на Ильинских рубежах, периоде оккупации и освобождении, а также посвящена героям-малоярославчанам.