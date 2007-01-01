Виртуальные залы в Калужской области расширяют доступ к классической музыке
Виртуальные залы в Калужской области расширяют доступ к классической музыке

Дмитрий Ивьев
14.05, 11:25
В Калужской области виртуальные концертные залы продолжают расширять доступ жителей к классической музыке. В рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» в регионе уже функционирует 18 таких площадок, созданных для объединения филармонического пространства страны и обеспечения равных возможностей приобщения к искусству для всех граждан.

Одним из примеров успешной реализации проекта стал виртуальный зал в Жиздринской библиотеке имени А.С. Пушкина, который открылся в 2019 году после победы учреждения в специальном конкурсе. На выделенный грант библиотека приобрела необходимое техническое оснащение — телевизор, ноутбук и акустическую систему, а также провела косметический ремонт читального зала за счет местных средств. Уже семь лет жители Жиздры могут слушать концерты из зала Московской консерватории, знакомясь с лучшими образцами российской и мировой музыкальной культуры. Площадка пользуется популярностью как среди ценителей классики, так и среди любителей народной музыки.

По словам начальника отдела культуры администрации Жиздринского округа Нины Благоразумовой, возможности виртуального зала активно используются для проведения мероприятий, приуроченных к важным датам, таким как День Победы, Библионочь, 8 Марта, День матери и День семьи, любви и верности. Только за 2025 год здесь прошло 50 трансляций, которые посетили более 1600 человек.

