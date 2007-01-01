В Мещовске планируют отремонтировать библиотеку

В среду, 13 мая, в районном центре побывал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Он посетил детскую модельную библиотеку и отметил, что там действительно кипит жизнь.

- А вот на втором этаже, во взрослой районной библиотеке, картина иная. Здесь остро нужен капитальный ремонт, - заявил министр. - Но важно, что жизнь не останавливается: проходят мероприятия, собираются люди по интересам, библиотека остаётся настоящим центром притяжения. Поэтому мы обязательно постараемся помочь. Муниципалитет готовит проект, и в 2027 году планируем подавать заявку на ремонт. Для культурной жизни Мещовска это действительно важно.