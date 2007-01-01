Калужские школьницы Дарья Родина и Александра Марышева стали призёрами всероссийского конкурса «Ожившие строки»

Школьницы из Калуги Дарья Родина и Александра Марышева заняли третье место во всероссийском конкурсе «Ожившие строки». Их видеопроект, снятый по мотивам стихотворения Александра Трунина «Калуга», понравился жюри среди 44 работ из 12 регионов страны.

Конкурс проходил в четырех номинациях, и калужские девушки успешно выступили в творческом состязании, где нужно было оживить литературные произведения с помощью современных технологий.

Дарья и Александра учатся в Школе креативных индустрий, которая открылась в областном центре в 2022 году по инициативе губернатора Владислава Шапши и министра культуры Павла Суслова. Здесь школьники 5–11 классов могут бесплатно освоить востребованные профессии: графический дизайн, анимацию, 3D-моделирование и звукорежиссуру. Обучение длится два года и помогает ребятам раскрыть творческий потенциал и получить полезные навыки для будущего.