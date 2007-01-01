В Калужской области стартовала приемная кампания в детские школы искусств

С 15 апреля в детских школах искусств региона начался приём документов на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам, сообщили в правительстве.

Для тысяч юных калужан это возможность открыть двери в мир музыки, живописи, хореографии и театрального искусства. Детские школы искусств — это первая и очень важная ступень на пути к профессиональному творческому образованию.

Приём в первый класс на дополнительные предпрофессиональные программы продлится по 15 июня. Однако конкретные даты приёма в указанный период могут незначительно варьироваться в зависимости от конкретной школы искусств. Информацию можно уточнить на официальных сайтах выбранных учреждений. Если после основного этапа останутся свободные места, будет организован дополнительный приём, который завершится не позднее 14 сентября.

Обучение по предпрофессиональным программам длится от 5 до 8 лет (в зависимости от направления) и позволяет выпускникам поступать в профильные средние и высшие учебные заведения без дополнительных вступительных испытаний или на льготных условиях.