В Калужской области начали принимать заявки на программу «Земский работник культуры»

Специалисты, которые хотят работать в сфере культуры в небольших городах и сёлах региона, могут подать заявку на участие в федеральной программе. В этом году открыто 20 вакансий в сельских учреждениях культуры, рассказали в правительстве.

Каждому, кто получит место, выплатят миллион рублей подъёмных. Кроме того, местные власти предоставят служебное жильё или помогут с оплатой аренды.

Участвовать в программе могут специалисты с профильным образованием — возраст не имеет значения. Главное — искреннее желание развивать культуру на селе и работать с людьми.

Подать документы можно до 15 июля. Заявки принимают в Калуге, в «Центре развития культуры» по адресу: ул. Суворова, 121, кабинет 353.