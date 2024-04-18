В Калуге на Новый год поставят «Щелкунчика»

В драматическом театре 18 апреля определились, какую сказку увидят юные калужане в предстоящих декабре и январе.

В этот раз на большой сцене покажут «Щелкунчика». Готовить спектакль будет режиссер из Тулы Вениамин Найман. Художник-постановщик и художник по костюмам - Ирина Блохина.

В Туле в предыдущие годы Найман ставил сказки «Остров сокровищ», «Алиса в стране чудес», «Малыш и Карлсон», «Сказка о рождественской ночи».