В Калуге завершился V Международный кинофестиваль фильмов и программ о космосе «Циолковский»

Церемония закрытия прошла 16 апреля в музее космонавтики.

Гран-при фестиваля получил фильм «Охотник за метеоритами» режиссера Натальи Анисимовой.

Специальный приз губернатора Владислав Шапша вручил также автору документальной картины «Валентина Терешкова. Огонь души моей» Ларисе Смирновой.

А Игорь Угольников получил медаль «За особые заслуги перед Калужской областью».

- Спасибо авторам, съёмочным группам фильмов и программ за огромный труд, - прокомментировал губернатор Калужской области. - За то, что так ярко, интересно и познавательно пробуждаете интерес к космосу. Чтобы дело великих ученых, исследователей и космонавтов продолжалось.