Четыре виртуальных концертных зала откроются в Калужской области

Они появятся в нынешнем году в Малоярославце, Кондрово, Козельске и Белоусово, сообщил министр культуры региона Павел Суслов.

Первый подобный проект реализовали в филармонии Калуге в 2019 году.

- У слушателей появилась возможность фактически присутствовать на филармонических концертах, не выезжая за пределы области, - прокомментировал Суслов. - Концертные мероприятия в виртуальных концертных залах проводятся на бесплатной основе!

На данный момент в регионе по нацпроекту «Культура» создали 14 виртуальных концертных залов.