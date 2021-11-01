Житель Калужской области устроил погоню за похитителями 215 килограммов картошки

В Сухиничском районе Калужской области мужчина приехал на свой участок и увидел двоих мужчин, которые копали его картошку. В ответ на претензии они начали угрожать хозяину вилами, а потом сели на машину и попытались скрыться, сообщили в понедельник, 1 ноября, в УМВД по Калужской области.

Владелец участка позвонил в дежурную часть, а сам начал погоню.

Вскоре приехавшие полицейские задержали предполагаемых преступников. В их машине нашли 215 килограммов картошки.

Одному из подозреваемых 53 года, другому – 33. Они из Козельского района.

По статье «Грабеж» мужчинам грозит до семи лет колонии. Сейчас продолжается расследование.

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