В Калужской области 33-летнему гендиректору грозит срок за гибель работника

Как мы уже рассказывали, 26 сентября в деревне Фурсово Ульяновского района произошел трагический случай на ферме. Погиб 42-летний рабочий, травмы получил его 17-летний напарник. В пятницу, 29 октября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела.

Перед судом предстанет 33-летний генеральный директор подрядной организации, в которой работали погибший и пострадавший.

- Работы выполнялись без защитной каски, без применения средств индивидуальной защиты от падения с высоты, при отсутствии систем обеспечения безопасности работы на высоте, - заявили в СК. - В ходе проведения работ 42-летнего и 17-летнего работников при порыве сильного ветра сбило кровельным материалом, находящимся на крыше, в результате чего произошло их падение на бетонную основу телятника с высоты не менее 4 метров 10 сантиметров.

42-летний мужчина скончался в больнице. Его напарник отделался легкими травмами.

По статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» гендиректору грозит до пяти лет лишения свободы.

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