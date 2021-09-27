В Калужской области 42-летний мужчина погиб при монтаже крыши телятника

В воскресенье, 26 сентября, в деревне Фурсово Ульяновского района произошел трагический случай на ферме. Погиб 42-летний рабочий, травмы получил его 17-летний напарник. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, они выполняли кровельные работы на строящемся телятнике. В какой-то момент поднялся сильный ветер, обоих работников накрыло кровельным материалом, они упали с высоты.

С места происшествия мужчину и юношу отвезли в районную больницу. Через некоторое время 42-летний мужчина умер. Его напарник проходит лечение амбулаторно.

Следственный комитет проводит по данному факту проверку.