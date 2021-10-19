В Калужской области объявили в розыск узбека, подозреваемого в убийстве в Обнинске

Как мы уже рассказывали, в ночь на 11 октября на проспекте Ленина в Обнинске произошла драка. От полученных травм скончался 26-летний житель наукограда. Во вторник, 19 октября, калужское региональное управление Следственного комитета объявило в межгосударственный розыск 22-летнего гражданина Узбекистана Оллашукур Хуршидбек Угли Каримова. Именно его подозревают в убийстве.

- По версии следствия, в ночь на 11 октября у кафе «Ташкент» между двумя мужчинами произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, - заявили в Следственном комитете. - Один участник конфликта нанес второму телесные повреждения, в том числе закрытый перелом костей носа, которые повлекли обильное кровотечение, перекрытие дыхательных путей кровью и смерть потерпевшего. По данным следствия, обвиняемый и погибший в момент конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Личность подозреваемого удалось установить после изучения всех улик. В том числе записей с камер наблюдения.

При этом Следственный комитет опроверг информацию, которая ранее появилась в некоторых СМИ о толпе мигрантов.

- Распространенная рядом изданий версия о совершении преступления «толпой мигрантов» полученными доказательствами не подтверждается, - подчеркнули в СК.

Расследование продолжается.

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