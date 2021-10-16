В Обнинске умер избитый на улице 26-летний мужчина

В Обнинске после конфликта на улице скончался 26-летний мужчина. Следователи выясняют обстоятельства его гибели. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета вечером в субботу, 16 октября.

По версии следствия, в ночь на 11 октября на проспекте Ленина поссорились двое мужчин. Причиной в СК называют «личные неприязненные отношения».

- В ходе конфликта один мужчина нанес второму телесные повреждения, которые повлекли обильное кровотечение и смерть потерпевшего, - заявили в Следственном комитете.



Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас продолжается расследование.

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