В Калужской области вынесли приговор стороннику террористической организации

В Калужской области вынесли приговор стороннику запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Его признали виновным по статье «Содействие террористической деятельности». Об этом сообщили в четверг, 14 октября, в управлении ФСБ по Калужской области.

Как установил суд, мужчина был причастен к ресурсному обеспечению члена боевой группы, действующей на территории Сирии.

Его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Три из них он проведет в тюрьме, шесть с половиной – в колонии строгого режима.

Кадры оперативной съемки.

Приговор уже вступил в законную силу.