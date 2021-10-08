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Калужанка отдала экстрасенсу 150 тысяч рублей и пожаловалась в полицию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.10.2021 11:18 2 493
Калужанка отдала экстрасенсу 150 тысяч рублей и пожаловалась в полицию

В Калуге местная жительница стала жертвой мошенника. Женщина потеряла около 150 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 8 октября, в пресс-службе управления МВД по Калужской области.

Женщина рассказала, что увидела рекламу о нетрадиционном лечении на одном из телеканалов. Она заинтересовалась таким исцелением и в течение месяца общалась с экстрасенсом по видеосвязи.

Все это время калужанка переводила деньги за подобное лечение. Однако никакого эффекта не почувствовала. После этого пострадавшая заявила в полицию о мошенничестве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Сейчас продолжается расследование.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.10.2021 11:18 2 493
Тэги: криминал полиция
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