В Калужской области двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве знакомого

В городе Кондрово Калужской области двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве местного 56-летнего жителя. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, компания выпивала в квартире одного из подозреваемых 29 сентября. Возник конфликт, и двое мужчин избили третьего.

У пострадавшего были сломаны ребра. Также он получил другие травмы. Спустя два дня он умер.

Как заявили в Следственном комитете, подозреваемым 41 и 46 лет. Они из Кондрово. Нигде не работают, ранее были судимы.

Фото со следственного эксперимента.