В Калужской области начальник колонии арестован на два месяца по подозрению в крупной взятке

Как мы уже рассказывали, начальника исправительной колонии №4 в Медыни подозревают в получении взятки в 300 тысяч рублей. В понедельник, 27 сентября, состоялось судебное заседание. По ходатайству следователя Следственного комитета начальник исправительной колонии арестован на два месяца, его поместят в СИЗО. Позже срок ареста может быть продлен на время проведения расследования.

Ранее в калужском региональном управлении Следственного комитета сообщали, что начальник колонии взял крупную сумму за покровительство над одним из заключенных. Также он должен был передать на территорию режимного объекта мобильный телефон.

Два года назад предыдущий начальник колонии в Медыни был осужден за взятки на восемь лет.