В Калуге 34-летняя женщина расплатилась в магазинах найденной картой

В Калуге женщина украла 5400 рублей с найденной карты. Об этом сообщили в УМВД по Калужской области в воскресенье, 26 сентября.

- Как пояснила калужанка, ей на телефон начали поступать оповещения о покупках, которые она не совершала, - рассказали в полиции. - При осмотре своих личных вещей она обнаружила утерю банковской карты, которая была привязана к мобильному номеру пострадавшей. Опасаясь дальнейшего списания денежных средств, женщина заблокировала карту и обратилась в полицию.

Подозреваемой оказалась ранее судимая 34-летняя местная жительница.

Женщина нашла карту возле подъезда своего дома. Калужанка несколько раз оплатила картой покупки в магазинах, а затем испортила ее и выбросила.

Возбуждено уголовное дело.