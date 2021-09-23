Калужанин сдал в металлолом чужой автомобиль

32-летнему жителю Калуги грозит до пяти лет колонии за кражу чужого автомобиля. В четверг, 23 сентября, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Владелец машины обратился в дежурную часть, когда не нашел ее на привычном месте. Причем автомобиль давно не ездил, а использовался как площадка для рекламных баннеров.

Нашли пропажу в пункте приема металлолома. Там заявили, что машину на эвакуаторе привез недавно мужчина. За нее он получил 14 тысяч рублей.

Вскоре предполагаемого вора нашли. Он объяснил, что заметил машину и подумал, что она брошена. Деньги за металл он потратил.

Сейчас расследование продолжается.