Калужанин взял в кредит 2,8 миллиона рублей и перевел деньги мошенникам

Калужане продолжают становиться жертвами мошенников, которые звонят им по телефону. Об очередном случае в четверг, 2 сентября, сообщили в УМВД по Калужской области. Житель Боровского района потерял более 2,8 миллиона рублей.

- Мужчина поверил позвонившему незнакомцу сразу, как только тот представился сотрудником банка, где у молодого человека открыт расчетный счет, - пояснили в полиции. - Мошенник сообщил, что на потерпевшего пытаются оформить кредит. Имена злоумышленников якобы известны, и осталось только их поймать, как говориться, за руку. Для этого необходима помощь клиента организации. Когда гражданин открыл мобильное приложение банка, он обнаружил поданную заявку на кредитные средства от своего имени. Поверив собеседнику, он стал выполнять все действия, которые в дальнейшем диктовались преступником.

Чтобы оформить кредит, мужчина лично приехал из Боровского района в Калугу в отделение банка. Он получил 2,853 миллиона рублей, а затем через банкомат перевел все мошеннику.

- Только приехав домой, молодой человек проанализировал разговор, свои действия и понял, что стал жертвой мошенников. Гражданин обратился в полицию, - заявили в УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Расследование сейчас продолжается.