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В Калужской области 41-летнего дальнобойщика убили из ревности

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 02.09.2021 08:15 3 1640
В Калужской области 41-летнего дальнобойщика убили из ревности

Как мы уже рассказывали, 17 июня возле дороги Козельск – Сосенский было обнаружено тело убитого 41-летнего водителя грузовика. В среду, 1 сентября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования этого дела.

Обвинения в убийстве выдвинуты 44-летнему жителю Перемышльского района. 

По версии следствия, обвиняемый находился на территории парковочного кармана автомобильной дороги «Козельск - Сосенский» вместе со своей сожительницей и 41-летним жителем Кабардино-Балкарской Республики, водителем фуры, с которым он познакомился в этот же день. 

- В ходе распития спиртного обвиняемый беспричинно приревновал сожительницу к новому знакомому и в ходе конфликта произвел в потерпевшего не менее трех выстрелов из гладкоствольного ружья, снаряженного патронами 12 калибра, - заявили в СК. - Один из выстрелов пришелся в грудь водителя большегруза и повлек его смерть на месте. После совершения преступления мужчина и его сожительница скрылись с места происшествия. Стоящий грузовик привлек внимание сотрудников ДПС, которые остановились около него, осмотрели и обнаружили в кустах тело его водителя с огнестрельными ранениями.

Обвиняемый содержится под стражей. В ближайшее время начнется суд.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 02.09.2021 08:15 3 1640
Тэги: криминал авто следственный комитет
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