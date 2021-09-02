В Калужской области 41-летнего дальнобойщика убили из ревности

Как мы уже рассказывали, 17 июня возле дороги Козельск – Сосенский было обнаружено тело убитого 41-летнего водителя грузовика. В среду, 1 сентября, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования этого дела.

Обвинения в убийстве выдвинуты 44-летнему жителю Перемышльского района.

По версии следствия, обвиняемый находился на территории парковочного кармана автомобильной дороги «Козельск - Сосенский» вместе со своей сожительницей и 41-летним жителем Кабардино-Балкарской Республики, водителем фуры, с которым он познакомился в этот же день.

- В ходе распития спиртного обвиняемый беспричинно приревновал сожительницу к новому знакомому и в ходе конфликта произвел в потерпевшего не менее трех выстрелов из гладкоствольного ружья, снаряженного патронами 12 калибра, - заявили в СК. - Один из выстрелов пришелся в грудь водителя большегруза и повлек его смерть на месте. После совершения преступления мужчина и его сожительница скрылись с места происшествия. Стоящий грузовик привлек внимание сотрудников ДПС, которые остановились около него, осмотрели и обнаружили в кустах тело его водителя с огнестрельными ранениями.

Обвиняемый содержится под стражей. В ближайшее время начнется суд.