В Калужской области застрелили 41-летнего водителя грузовика

В Козельском районе в четверг, 17 июня, обнаружили грузовик, возле которого лежало тело мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета в пятницу.

- Следственно-оперативная группа в составе руководства, следователей и криминалистов следственного управления, сотрудников полиции и прокуратуры выехала на место происшествия, - отметили в СК. - Личность погибшего установлена. Это 41-летний водитель грузового автомобиля, зарегистрированный в городе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Мужчина осуществлял поставку кормов для сельскохозяйственных животных в торговые точки разных субъектов России.

В данный момент проводятся экспертизы и поиск очевидцев. Расследование уголовного дела продолжается.