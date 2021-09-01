В Калуге начальника отделения судебных приставов обвиняют в мошенничестве

Во вторник, 31 августа, прокурор Калужской области Константин Жиляков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего начальника отделения службы судебных приставов по Ленинскому округу Калуги. Того обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

- По версии следствия, обвиняемый в марте текущего года путем обмана и злоупотребив доверием должника по исполнительному производству, используя свои должностные полномочия, под предлогом оплаты исполнительского сбора, который фактически оплачивать он не собирался, получил от потерпевшего денежные средства в размере около 50 тысяч рублей, которыми в дальнейшем распорядился по своему усмотрению, - заявили в прокуратуре. - При этом он выдал потерпевшему подложный документ о перечислении полученных денежных средств в бюджет и вынес постановление об отмене исполнительского сбора.

Предполагаемому виновнику грозит до шести лет колонии.

Данное преступление было выявлено сотрудниками отделения собственной безопасности УФССП России по Калужской области.