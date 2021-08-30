В Калужской области задержаны браконьеры с лодкой

В Сухиничском районе Калужской области возбудили уголовное дело в отношении браконьеров.

- Двое местных жителей, находясь на реке Брынь, при помощи запрещенного орудия лова – трех сетей, с применением резиновой лодки незаконно добыли 87 экземпляров карася, линя, леща и окуня, - рассказали в понедельник, 30 августа, в управлении МВД по Калужской области. - Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 24 500 рублей. Орудия лова и плавучее средство изъяты.

Сейчас продолжается расследование. Подозреваемым грозит до пяти лет колонии.