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Калужанин взял кредит и перевел мошенникам 860 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2021 10:56 0 288
Калужанин взял кредит и перевел мошенникам 860 тысяч рублей

Очередной житель Калуги стал жертвой мошенников. В четверг, 26 августа, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Мужчине позвонил человек, который представился специалистом одного из банков и пояснил, что на клиента оформляется кредит на крупную сумму.

Калужанин сказал, что никаких кредитов не оформлял, но через некоторое время звонок последовал вновь.

- Очередной собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и подтвердил информацию о том, что на гражданина действительно оформляется кредит, и деньги в дальнейшем будут получены третьими лицами, - заявили в полиции. - После этого с потерпевшим вновь стал общаться «представитель банка», который пояснил, что для того, чтобы закрыть образовавшуюся задолженность, клиенту необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». При этом указал, что деньги будут находиться на банковской карте, которую мужчина получит после выполнения операции. Калужанин поверил собеседнику и оформил кредит, после чего перевел денежные средства через банкомат на указанный счет. Когда же заявитель не смог дозвониться до представителя финансово-кредитной организации в попытке узнать о сроке получения карты, то понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Виновников сейчас ищут.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.08.2021 10:56 0 288
Тэги: криминал
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