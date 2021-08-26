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В Калуге водителя с наркотиками задержали на улице Суворова

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 26.08.2021 10:04 0 489
В Калуге водителя с наркотиками задержали на улице Суворова

В Калуге на улице Суворова сотрудники полиции остановили для проверки документов водителя иномарки. В итоге было возбуждено уголовное дело. В четверг, 26 августа, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

- За рулем находился 35-летний мужчина, который при общении с полицейскими заметно нервничал, а поведение его не соответствовало обстановке, - заявили в полиции. - В связи с этим водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянение. Результат оказался отрицательным. Однако у сотрудников полиции были основания полагать, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, и в связи с этим было предложено пройти медицинское освидетельствование, на что последовал отказ.

На нарушителя составили административный протокол.

Кроме того, в присутствии понятых у мужчины в багажнике нашли бумажный сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что там было 29,6 грамма марихуаны.

По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело. Калужанину грозит до трех лет колонии.

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 26.08.2021 10:04 0 489
Тэги: криминал полиция наркотики
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