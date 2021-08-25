В Малоярославце за ночь угнали и перекрасили грузовик

В Малоярославце возбудили уголовное дело по факту кражи грузового автомобиля. В среду, 25 августа, об этом сообщили в УМВД по Калужской области.

Владелец утром вышел на улицу и не обнаружил машину на том месте, где ее оставил. При этом в соседнем дворе мужчина заметил такой же, как у него грузовик, но без стекол и другого цвета.

- Несмотря на разительные внешние изменения, потерпевший, узнав свой автотранспорт, подбежал к нему и увидел в салоне автомобиля двух молодых людей, - рассказали в полиции. - Собственник имущества сразу же позвонил в полицию и до приезда стражей порядка удерживал граждан, а незамедлительно прибывшие правоохранители доставили подозреваемых в отдел полиции для дачи объяснений.

Предполагаемыми угонщиками оказались два молодых человека. Они завели машину без ключей и собирались оставить ее себе, чтобы кататься.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается. Молодым людям грозят до пяти лет колонии.