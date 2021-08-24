Житель Калуги с ружьем распугал шумную компанию

В Калуге в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Инцидент произошел в августе в одном из дворов.

- В августе 2021 года в одном из дворов областного центра отдыхала компания молодых людей, - рассказали во вторник, 24 августа, в УМВД по Калужской области. - Шум помешал местному жителю, который с балкона квартиры сделал замечание. Молодые люди пересели подальше и продолжили общение. Вскоре подозреваемый вышел из дома с охотничьим ружьем, которое направил на одного из отдыхающих. Опасаясь, что мужчина выстрелит в него, юноша взялся за ствол оружия и отвел его вниз. В этот момент прозвучал выстрел.

Стрелявший ушел домой, а молодой человек почувствовал боль в ноге.

- Присмотревшись, он обнаружил следы крови. Предположительно пуля рикошетом от лавки задела ногу потерпевшего, - отметили в полиции. - Расследование продолжается.