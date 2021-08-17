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Задержана банда угонщиков, промышлявшая в Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 17.08.2021 16:35 2 977
Задержана банда угонщиков, промышлявшая в Калужской области

Полицейские из Калужской и Брянской областей задержали четверых мужчин, которых подозревают в угоне автомобилей. Во вторник, 17 августа, об этом сообщили в УМВД по Калужской области со ссылкой на официального представителя федерального МВД Ирину Волк.

По версии следствия, непосредственным исполнителем краж был гражданин одной из среднеазиатских республик, временно зарегистрированный на территории Калужской области.

- После поступления заказа он похищал автомобиль определенной марки и перегонял его соучастникам из Брянска, - подчеркнули в МВД. - Они в свою очередь отдавали машину владельцу автомастерской для разбора на запчасти и последующей продажи. В настоящее время участники группы подозреваются в трех эпизодах краж транспортных средств на территории городов Калуги и Обнинска, а также Жуковского района Калужской области. Ущерб составил более 2,5 миллиона рублей.

Во время обыска обнаружены комплектующие от украденных машин, оборудование для блокировки автомобильной сигнализации и подавления сигналов сотовой связи, незаполненные бланки страховых полисов, печати, средства связи, а также травматическое оружие.

Трое предполагаемых виновников задержаны. Еще один находится под подпиской о невыезде.

Кадры оперативной съемки.

Дмитрий Ивьев , Фото: МВД России.
Опубликовано: 17.08.2021 16:35 2 977
Тэги: криминал
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