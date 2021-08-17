В Калужской области 55-летняя женщина укусила полицейского

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 55-летней женщины из Дзержинского района. Ее подозревают в насилии над полицейским, сообщили во вторник, 17 августа, в региональной прокуратуре.

- Подозреваемая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, более двух месяцев скрывалась от органов предварительного расследования, игнорируя вызовы следователя для производства следственных действий, - пояснили в ведомстве. - Когда местонахождение подозреваемой было установлено, при попытке ее доставления к следователю, она отказалась выполнять законные требования сотрудников полиции, оказала сопротивление и укусила за руку сотрудника полиции.

Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы.