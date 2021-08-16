В Калуге вора нашли с помощью огрызка яблока

В Калуге 44-летнего гражданина соседней страны подозревают в краже. Мужчину помог задержать огрызок яблока, сообщили в понедельник, 16 августа, в УМВД по Калужской области.

- В ночное время неустановленный гражданин путем повреждения окна проник в дачный дом, откуда совершил кражу имущества на сумму более 9 тысяч рублей, - отмечают в полиции. - В ходе осмотра места происшествия экспертом-криминалистом были изъяты отпечатки пальцев, следы обуви и огрызок яблока. В ходе проведения биологической экспертизы сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Калужской области на изъятом огрызке яблока обнаружили слюну и выявили генетический профиль неустановленного лица мужского пола. При проверке его по федеральной базе данных геномной информации было установлено его совпадение с генотипом лица, ранее проверяемого на причастность к совершению тяжкого преступления.

Задержанный мужчина сознался в этой краже. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.