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В Калуге вора нашли с помощью огрызка яблока

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 16.08.2021 10:46 4 766
В Калуге вора нашли с помощью огрызка яблока

В Калуге 44-летнего гражданина соседней страны подозревают в краже. Мужчину помог задержать огрызок яблока, сообщили в понедельник, 16 августа, в УМВД по Калужской области.

- В ночное время неустановленный гражданин путем повреждения окна проник в дачный дом, откуда совершил кражу имущества на сумму более 9 тысяч рублей, - отмечают в полиции. - В ходе осмотра места происшествия экспертом-криминалистом были изъяты отпечатки пальцев, следы обуви и огрызок яблока. В ходе проведения биологической экспертизы сотрудники экспертно-криминалистического центра УМВД России по Калужской области на изъятом огрызке яблока обнаружили слюну и выявили генетический профиль неустановленного лица мужского пола. При проверке его по федеральной базе данных геномной информации было установлено его совпадение с генотипом лица, ранее проверяемого на причастность к совершению тяжкого преступления.

Задержанный мужчина сознался в этой краже. Сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 16.08.2021 10:46 4 766
Тэги: криминал полиция
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