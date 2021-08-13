В Калуге бывшая сотрудница УФСИН оштрафована на 300 тысяч рублей за подлог документов

В Калуге районный суд вынес приговор 32-летней бывшей сотруднице УФСИН по Калужской области. Женщину признали виновной в служебном подлоге.

- С 2018 по 2019 год из-за нежелания выполнять большой объем работы она вносила заведомо ложные сведения в личные дела осужденных к наказанию в виде исправительных работ, - сообщили в пятницу, 13 августа, в прокуратуре Калужской области. - Злоумышленница вносила ложные сведения об отбытии ими в полном объеме наказаний, назначенных приговором суда, а также составляла ложные рапорта о снятии с учета в уголовно-исполнительной инспекции.

Виновницу оштрафовали на 300 тысяч рублей.